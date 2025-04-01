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"Застряглі астронавти" заперечили твердження Трампа і Маска, що їх "покинули в космосі"

Після 9 місяців на орбіті політика їх мало цікавить.

"Застряглі астронавти" заперечили твердження Трампа і Маска, що їх "покинули в космосі"
"Застряглі астронавти"
Фото: The Guardian

Американські астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які провели близько 9 місяців на Міжнародній космічній станції та отримали прізвисько "застряглих у космосі", вперше поспілкувалися з пресою після довгоочікуваного повернення додому.

Як пише The Guardian, члени екіпажу капсули Starliner, яка через технічні несправності залишила їх на МКС на місяці замість одного тижня, старанно уникали політичних тем. Проте підтвердили, що заяви з боку президента США Дональда Трампа та його соратника Ілона Маска про нібито "покинутих у космосі адміністрацією Байдена астронавтів" - не відповідають дійсності.

Вілмор та Вільямс заявили, що не почувалися "забутими чи залишеними", не хочуть ні на кого вказувати пальцями чи покладати на когось провину. Натомість вони підкреслили, що роки досвіду та підготовки дозволили їм швидко переключитися з ролі учасників короткої місії на постійних членів команди МКС.  

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