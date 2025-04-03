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Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо у штаб-квартирі НАТО

Зокрема, Сибіга та Рубіо обговорили наступні українсько-американські контакти.

Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо у штаб-квартирі НАТО
Андрій Сибіга та Марко Рубіо
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що зустрівся у штаб-квартирі НАТО з держсекретарем США Марко Рубіо.

“Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про останні порушення Росією режиму припинення вогню”, - написав Сибіга.

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Очільник МЗС підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідних інвестицій та співпраці зі США у сфері мінеральних ресурсів як надійної основи для розвитку двостороннього партнерства.

Також Сибіга та Рубіо обговорили наступні українсько-американські контакти.

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