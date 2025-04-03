Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо у штаб-квартирі НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що зустрівся у штаб-квартирі НАТО з держсекретарем США Марко Рубіо.

“Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про останні порушення Росією режиму припинення вогню”, - написав Сибіга.

Очільник МЗС підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідних інвестицій та співпраці зі США у сфері мінеральних ресурсів як надійної основи для розвитку двостороннього партнерства.

Також Сибіга та Рубіо обговорили наступні українсько-американські контакти.