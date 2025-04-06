Посол США Брінк заявила про єдність з Україною у день жалоби після атаки Росії по Кривому Рогу

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки Росії по Кривому Рогу.

"Ми солідарні з народом України в цей день національної скорботи після того, як в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 20 осіб, у тому числі 9 дітей", - написала вона в соцмережі Х.

"Висловлюємо глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих і поранених", - додала Брінк.