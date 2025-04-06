Посол США Брінк заявила про єдність з Україною у день жалоби після атаки Росії по Кривому Рогу

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки Росії по Кривому Рогу.
"Ми солідарні з народом України в цей день національної скорботи після того, як в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 20 осіб, у тому числі 9 дітей", - написала вона в соцмережі Х.
"Висловлюємо глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих і поранених", - додала Брінк.
We stand in solidarity with the people of Ukraine on this day of national mourning after a Russian missile attack in Krivvy Rih killed 20, including 9 children. Our deepest condolences to the families and loved ones of all those killed and injured. pic.twitter.com/YjUMAd36Im— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 6, 2025
- Як повідомлялося, внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" постраждали 74 людини. 20 людей загиинуло, серед них - 9 дітей.
- Міста та села України оголосили 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки. До них приєдналися низка посольств.
- Бріджит Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію. На це відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки "підбурює покидьків у Москві продовжувати війну".