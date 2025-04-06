ЗМІ: біля Британії виявили шпигунські датчики РФ для стеження за атомними підводними човнами

Кремль використовував для шпигунства навіть яхти своїх олігархів.

Військово-морські сили Великої Британії виявили у водах довкола країни підозрілі підводні пристрої, які, ймовірно, є російськими шпигунськими датчиками, передає «Європейська правда» з посиланням на The Sunday Times.

Частину пристроїв прибило хвилями до берега, інші виявили флотом під час патрулювань. Їхнє призначення, за оцінками військових, — відстеження руху британських атомних підводних човнів, один з яких постійно перебуває в морі в межах програми стримування.

Фахівці оборонної сфери наголошують, що Росія активно розвиває свої підводні спроможності ще з часів «холодної війни», і деякі її технології можуть перевершувати аналогічні засоби країн НАТО. Йдеться як про шпигунські системи, так і про можливості підготовки диверсій.

Зокрема, британські військові припускають, що підрив «Північних потоків» восени 2022 року міг бути демонстрацією таких можливостей РФ. Вони також вказують на серію інцидентів із пошкодженням кабелів у Балтійському морі як на частину гібридної стратегії.

За даними розвідки, ще до початку повномасштабної війни проти України Кремль вів підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, що включало моніторинг морської інфраструктури союзників.

Окрему увагу звертають на те, що яхти олігархів РФ могли використовувати для розвідувальної діяльності — деякі з них мали обладнання для встановлення чи вилучення підводних пристроїв. Один із прикладів — інцидент 2018 року, коли така яхта пришвартувалась поблизу корабля HMS Albion на Кіпрі. Після цього військові швидко залишили порт, запідозривши шпигунство.

Під загрозою опинилися також вітрові електростанції у морі, які постачають близько 20% електроенергії Великої Британії, підводні трубопроводи з Норвегії, а також до 60 міжнародних кабелів зв’язку, що залишаються вразливими через публічність даних про їхнє розташування.

Найбільше занепокоєння викликає можливість виведення з ладу військових каналів зв’язку. Водночас, як зазначають джерела, оператори вже вжили заходів з резервування критичної інфраструктури.