У неділю у Франції очікують масові акції, влада просить їх проводити "у дусі спокою"

Мітинги планують як ультраправі, так і ліві та центристські партії.

Завтра, 6 квітня, у неділю у Франції очікують на проведення масових акцій, які організовуватимуть ультраправі, центристські та ліві партії.

Про це пише The Guardian.

Ультраправі у Франції сподіваються завтра на масову публічну демонстрацію підтримки, так званий "народний протест" проти заборони політикині Марін Ле Пен балотуватися на пост президента у 2027 році. Хоча ця партія сподівається на "демонстрацію сили" цими вихідними, опитування показують, що Ле Пен може не мати суспільної підтримки, на яку вона розраховує та на яку претендує.

Партія "Національне об’єднання", яку вона очолює, закликала до загальнонаціональної демонстрації під лозунгом "Врятуймо демократію" після того, як Ле Пен визнали винною в розтраті.

Ліві та центристські партії також закликали до окремих зібрань у столиці та навколо неї на підтримку дотримання законодавства, а також для підтримки суду та суддів, яким погрожували вбивством і які потребували охорони поліції.

Прем’єр-міністр країни Франсуа Байру закликав учасників проводити ці мітинги в дусі "спокою, взаємної поваги та відповідальності", щоб уникнути сутичок.

Наприкінці березня очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.

Ле Пен засудили до чотирьох років ув'язнення, два з яких умовно і два з електронним браслетом. Її також оштрафували на 100 000 євро та заборонили обіймати державні посади на п’ять років. Через апеляцію на її засудження вирок відкладено до повторного розгляду, але заборона на державну посаду залишається в силі.

Колегія суддів, яка визнала лідерку французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен винною у фінансових махінаціях, почала отримувати погрози.

Правоохоронні органи Франції заявили, що прискорять процес, який може зайняти десятиліття, щоб забезпечити розгляд справи апеляційним судом і винесення вердикту до літа 2026 року.

Опитування для журналу Le Point виявило, що 61% французів вважають її засудження виправданим, а двоє з трьох опитаних сказали, що негайне застосування заборони балотуватися на державні посади було "справедливим". 43% вважають, що засудження та покарання були "надзвичайно виправданими".

Ле Пен та її колеги – не єдині французькі політики, яких звинуватили у фінансових зловживаннях. У лютому 2024 року вісім членів центристської партії Байру MoDem були визнані винними в аналогічному зловживанні коштами Європейського парламенту. Їх оштрафували, засудили до тюремного ув'язнення та заборонили обіймати державні посади. Байру зняли звинуваченням у розтраті.Правий французький депутат Ерік Чотті, який підтримує Ле Пен і запропонував скасувати закон, що забороняє їй та іншим особам, засудженим за шахрайство, займати державні посади, перебуває під слідством за звинуваченнями у зловживанні державними коштами.У 2022 році колишнього прем’єр-міністра та кандидата в президенти Франсуа Фійона та його дружину Пенелопу засудили за розкрадання державних коштів.