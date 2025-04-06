Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зовнішня розвідка: РФ готується легітимізувати «Талібан» як партнера в Центральній Азії

Російська генпрокуратура через суд хоче призупинити зорбону в РФ на діяльність "Талібану".

​Зовнішня розвідка: РФ готується легітимізувати «Талібан» як партнера в Центральній Азії
талібан
Фото: Facebook/Служба зовнішньої розвідки України

Росія активізує контакти з афганським рухом «Талібан», використовуючи аргументи безпеки в Центральній Азії та боротьби з іншими озброєними угрупованнями.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Підписуйтесь на наш Google News

Генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду РФ із клопотанням про призупинення чинної заборони на діяльність «Талібану». Судове засідання заплановане на 17 квітня й відбудеться в закритому режимі.

Рух «Талібан» був визнаний у Росії терористичною організацією у 2003 році. Водночас наприкінці грудня 2024 року олсійський диктатор Володимир Путін підписав закон, що дозволяє виключати організації з переліку терористичних.

У розвідці наголошують, що поглиблення співпраці з «Талібаном» є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на протистояння Заходу. Зокрема, Москва намагається використати Афганістан для обходу міжнародних санкцій, а також розглядає відносини з талібами як інструмент тиску на переговори зі США.

Крім того, Кремль прагне зміцнити вплив у Центральній Азії, зокрема щодо контролю над ключовими торговельними маршрутами, які використовуються для транзиту енергоносіїв.

У відповідь на зближення Москви з «Талібаном» США розглядають низку заходів, серед яких — посилення санкційного тиску, активізація розвідувальних операцій у регіоні, підтримка афганської опозиції та розширення економічної співпраці з Індією та державами Центральної Азії.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies