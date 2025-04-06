Сибіга: У відповідь на пропозиції США щодо припинення вогню, Росія запускає нові ракети проти України

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масовану комбіновану нічну атаку РФ по містах України, наголошуючи, що пора "посилювати тиск на Москву".

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Сьогодні вранці Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України. Балістичні ракети по Києву та інших містах, рої ракет і дронів у багатьох регіонах, а також удар авіаційною бомбою по багатоповерховому житловому будинку в Куп'янську, в результаті чого постраждали мирні люди", — ідеться у повідомленні.

Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслює — "у відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню Росія поки лише запускає нові ракети, дрони та бомби проти України та її народу".

"Час посилювати тиск на Москву", — резюмує Сибіга.