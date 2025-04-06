На Хмельниччині Сили оборони збили російську ракету, унаслідок атаки постраждала жінка

Також є пошкодження.

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Сили ППО уночі під час російської атаки знищили одну ракету. Водночас через ворожу атаку є постраждала.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили 1 ворожу російську ракету", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки травм зазнала місцева жителька, уламками скла їй порізало ногу. Пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі.

У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні. Сили ППО збили 13 з 23 російських ракет і 40 ударних безпілотників.