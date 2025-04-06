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Сили ППО знищили 13 російських ракет і 40 "шахедів"

РФ запустила по Україні 132 повітряні цілі.

Сили ППО знищили 13 російських ракет і 40 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА. Сили ППО збили 13 з 23 російських ракет і 40 ударних безпілотників. 

Про це повідомляють Військово-повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 132 засобів повітряного нападу противника — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — рф.);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська обл. — рф.);
  • 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф; Чауда — Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

Фото: повітряні сили

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 6 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 40 ударних БпЛА типу Shahed.

53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.  

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