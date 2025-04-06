Унаслідок російської атаки вночі постраждали три райони Київщини

На Київщині унаслідок російської ракетно-дронової атаки у ніч на 6 квітня пошкодження зафіксували у трьох районах.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Уночі російська армія здійснила масовану комбіновану атаку ударними безпілотниками і ракетами на Київську область.

Фото: Микола Калашник

"Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", — каже очільник КОВА.

У Броварському районі через ворожі обстріли руйнувань зазнали дві будівлі підприємства з ремонту автомобілів. Пошкоджені 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.

Фото: Микола Калашник

У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

У Фастівському районі пошкоджений легковий автомобіль.

Роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки продовжуються.