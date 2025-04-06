Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської атаки вночі постраждали три райони Київщини

По ворожиї цілях працювала ППО.

Унаслідок російської атаки вночі постраждали три райони Київщини
обстріли Київщини
Фото: Микола Калашник

На Київщині унаслідок російської ракетно-дронової атаки у ніч на 6 квітня пошкодження зафіксували у трьох районах.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Уночі російська армія здійснила масовану комбіновану атаку ударними безпілотниками і ракетами на Київську область. 

Фото: Микола Калашник

"Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", — каже очільник КОВА.

У Броварському районі через ворожі обстріли руйнувань зазнали дві будівлі підприємства з ремонту автомобілів. Пошкоджені 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.

Фото: Микола Калашник

У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

У Фастівському районі пошкоджений легковий автомобіль.

Роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки продовжуються.

  • Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала Київ балістикою. У місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies