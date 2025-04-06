Повітряні сили ЗСУ за тиждень знищили понад 480 повітряних цілей РФ

Протягом тижня Сили протиповітряної оборони знищили 481 повітряну ціль, а пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях.
Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.
Упродовж тижня сили ППО знищили 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крилатих ракет "Калібр"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 257 ударних БпЛА типу Shahed; 106 розвідувальних БпЛА і 103 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 100 літаковильотів, зокрема:
- понад 50 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 30 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
За тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 944 бойові вильоти, з них:
- 837 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 107 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
- понад 35 осіб;
- 6 ворожих укриттів;
- 4 одиниці автомобільної техніки.