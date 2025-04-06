Російські окупанти вбили цивільного у передмісті Херсона

Російська армія скинула вибухівку на цивільного в Антонівці, що в передмісті Херсона.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 9:00 6 квітня 2025 року військовослужбовці рф вкотре атакували БпЛА передмістя Херсона — Антонівку.

Унаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік.