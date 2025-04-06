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Російські окупанти вбили цивільного у передмісті Херсона

Ворожа армія скинула вибухівку на 63-річного чоловіка.

Російські окупанти вбили цивільного у передмісті Херсона
Фото: Google Maps

Російська армія скинула вибухівку на цивільного в Антонівці, що в передмісті Херсона.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 9:00  6 квітня 2025 року військовослужбовці рф вкотре атакували БпЛА передмістя Херсона — Антонівку.

Унаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік. 

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