На Сумщині прикордонники знищили ворожий "шахед" зі стрілецької зброї

Також бійці ДПСУ знищили шість FPV-дронів.

Під час ворожої атаки на Сумщині бійці Держприкордонслужби знищили шість FPV-дронів. "Шахед" оборонці ліквідували зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє ДПСУ.

"На Сумщині прикордонники приземлили "шахед" зі стрілецької зброї, знайшли рештки ще одного, збитого напередодні", — ідеться у повідомленні.

Крім того, українські військові уполювали шість FPV-дронів, один з яких – на оптоволокні.

Фото: ДПСУ