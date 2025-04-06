Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині прикордонники знищили ворожий "шахед" зі стрілецької зброї

Також бійці ДПСУ знищили шість FPV-дронів.

На Сумщині прикордонники знищили ворожий "шахед" зі стрілецької зброї
Фото: ДПСУ

Під час ворожої атаки на Сумщині бійці Держприкордонслужби знищили шість FPV-дронів. "Шахед" оборонці ліквідували зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє ДПСУ.

"На Сумщині прикордонники приземлили "шахед" зі стрілецької зброї, знайшли рештки ще одного, збитого напередодні", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, українські військові уполювали шість FPV-дронів, один з яких – на оптоволокні.

Фото: ДПСУ

  • У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні. Сили ППО знищили 40 "шахедів" і 13 російських ракет.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies