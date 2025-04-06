На Сумщині прикордонники знищили ворожий "шахед" зі стрілецької зброї

Під час ворожої атаки на Сумщині бійці Держприкордонслужби знищили шість FPV-дронів. "Шахед" оборонці ліквідували зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє ДПСУ.
"На Сумщині прикордонники приземлили "шахед" зі стрілецької зброї, знайшли рештки ще одного, збитого напередодні", — ідеться у повідомленні.
Крім того, українські військові уполювали шість FPV-дронів, один з яких – на оптоволокні.
- У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні. Сили ППО знищили 40 "шахедів" і 13 російських ракет.