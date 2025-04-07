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Зеленський призначив Андрія Мельника Постійним представником України при ООН

Перед тим Андрій Мельник був послом України в Бразилії.

Зеленський призначив Андрія Мельника Постійним представником України при ООН
Андрій Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 215/2025 від 7 квітня 2025 року призначив Постійного представника України при ООН.

“Призначити Мельника Андрія Ярославовича Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй”, - йдеться у документі.

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Перед тим Володимир Зеленський своїм указом № 207/2025 від 7 квітня 2025 року звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

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