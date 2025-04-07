Зеленський призначив Андрія Мельника Постійним представником України при ООН

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 215/2025 від 7 квітня 2025 року призначив Постійного представника України при ООН.
“Призначити Мельника Андрія Ярославовича Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй”, - йдеться у документі.
Перед тим Володимир Зеленський своїм указом № 207/2025 від 7 квітня 2025 року звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.
- У червні 2023 року Андрій Мельник, колишній амбасадор у Німеччині, був призначений на посаду посла у Бразилії. У травні 2023 року Мельник отримав агреман на призначення від бразильського уряду.