Зеленський призначив Андрія Мельника Постійним представником України при ООН

Перед тим Андрій Мельник був послом України в Бразилії.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 215/2025 від 7 квітня 2025 року призначив Постійного представника України при ООН.

“Призначити Мельника Андрія Ярославовича Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй”, - йдеться у документі.

Перед тим Володимир Зеленський своїм указом № 207/2025 від 7 квітня 2025 року звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.