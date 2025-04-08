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МЗС вимагатиме у Пекіну пояснень через полонених в Україні китайців

У міністерство викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. 

МЗС вимагатиме у Пекіну пояснень через полонених в Україні китайців
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Причиною стало взяття в полон в Україні двох китайців.

Про це глава української дипломатії розповів у соцмережі Х. 

"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю в її агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали в МЗС тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", – зазначив міністр. 

Він додав, що громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН.

  • Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Він підкреслив, що Україна має документи цих військових та кредитні картки.
  • Китайців взяли в полон у Донецькій області. 
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