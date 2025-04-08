МЗС вимагатиме у Пекіну пояснень через полонених в Україні китайців

У міністерство викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Причиною стало взяття в полон в Україні двох китайців.

Про це глава української дипломатії розповів у соцмережі Х.

"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю в її агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали в МЗС тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", – зазначив міністр.

Він додав, що громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН.

We strongly condemn Russia‘s involvement of Chinese citizens in its war of aggression against Ukraine, as well as their participation in combat against Ukrainian forces.



We have summoned China's chargé d'affaires in Ukraine to the Foreign Ministry to condemn this fact and demand… https://t.co/LoXHDoIQsu — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 8, 2025