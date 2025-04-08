Кабмін скасував 204 інструменти регуляції: у галузях медицини, ОПК, торгівлі і будівництва

Очікується, що економічний ефект від цього рішення складе 600 млн гривень.

Кабінет міністрів ухвалив шість рішень, якими скасував 204 інструменти регулювання у різних сферах, повідомив за результатами засідання голова уряду Денис Шмигаль. Очікується, що економічний ефект складе понад 600 млн гривень.

Він сказав, що в спадок від радянських часів Україна отримала громіздку і подекуди абсурдну регуляторну бюрократію. Дозволи і довідки створювали штучні перепони бізнесу.

Ще до початку повномасштабної війни скасували понад 1600 актів регулювання, пов'язаних з регіональною специфікою. В 2023-му створили міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, завдяки чому скасували 138 регуляторних інструментів.

"Наразі робимо величезний крок уперед – ухвалюємо шість рішень, які разом скасовують ще 204 інструменти регулювання в різних сферах. Прибираємо 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю, 15 інструментів скасовуємо у сфері охорони праці, торгівлі, будівництва та галузі пожежної безпеки, 22 інструменти, які стосувалися правоохоронної діяльності, довкілля, ОПК та інших сфер", – сказав він.

Зокрема, не потрібно оформлювати погодження перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт.