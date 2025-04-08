ДБР провело обшуки у депутата Київради Білоцерковця

8 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки в помешканні депутата Київради, співголови фракції «УДАР» Дмитра Білоцерковця.

Дружина депутата Ірина Білоцерковець у коментарі телеканалу «Київ24» сказала, що обшуки тривали майже дві години. Під час них вилучили ноутбук і телефон. ДБР дало можливість зателефонувати адвокату.

На пленарному засіданні Київради депутат розповів про проведені обшуки.

«... Прийшли представники ДБР, спочатку поводили себе дуже агресивно проти інваліда ІІ групи (дружина Білоцерковця, за його словами, втратила око під час військових дій 26 лютого 2022 року - Ред.), довели до психологічних проблем, прийшли вони зі словами, до моєї матері теж: «Ну що, вибори розпочалися? Тому ми прийшли до вас»... Все це відбувалося без рішення суду», - розповів Білоцерковець.

Депутат вважає, що все відбувається для того, аби «розбалансувати мене особисто як лідера фракції мера столиці».