Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Терор заради терору
Терор заради терору
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
ГоловнаПолітика

ДБР провело обшуки у депутата Київради Білоцерковця

Вони тривали майже дві години.

ДБР провело обшуки у депутата Київради Білоцерковця
Дмитро Білоцерковець
Фото: Facebook/Дмитро Білоцерковець

8 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки в помешканні депутата Київради, співголови фракції «УДАР» Дмитра Білоцерковця.

Дружина депутата Ірина Білоцерковець у коментарі телеканалу «Київ24» сказала, що обшуки тривали майже дві години. Під час них вилучили ноутбук і телефон. ДБР дало можливість зателефонувати адвокату.

На пленарному засіданні Київради депутат розповів про проведені обшуки.

«... Прийшли представники ДБР, спочатку поводили себе дуже агресивно проти інваліда ІІ групи (дружина Білоцерковця, за його словами, втратила око під час військових дій 26 лютого 2022 року - Ред.), довели до психологічних проблем, прийшли вони зі словами, до моєї матері теж: «Ну що, вибори розпочалися? Тому ми прийшли до вас»... Все це відбувалося без рішення суду», - розповів Білоцерковець.

Депутат вважає, що все відбувається для того, аби «розбалансувати мене особисто як лідера фракції мера столиці». 

  • Того ж дня в Київраді відбулося засідання, під час якого депутати не підтримали зняття з посади заступника київського міського голови - секретаря Володимира Бондаренка. Однак міський голова Віталій Кличко оголосив про відставку Бондаренка за його власним бажанням.
  • Ініціативна група, яка вимагала відставки секретаря Київради, мотивувала це тим, що Бондаренко неодноразово згадується на "плівках Комарницького" - матеріалах прослуховування НАБУ, зроблених в рамках операції "Чисте місто". На записах Бондаренко обговорює з Денисом Комарницьким формування порядку денного сесій і прийняття окремих питань стосовно землі.
  • Після публікації цих матеріалів Кличко звільнив всіх фігурантів, які працюють у виконавчих органах Київради. А Бондаренка відсторонили від виконання обов'язків ведення сесій, але не звільнили з посади. Сам Бондаренко наголошував, що в провадженні НАБУ по справі “Чисте місто” він проходить як свідок.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies