ДБР провело обшуки у депутата Київради Білоцерковця

8 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки в помешканні депутата Київради, співголови фракції «УДАР» Дмитра Білоцерковця.
Дружина депутата Ірина Білоцерковець у коментарі телеканалу «Київ24» сказала, що обшуки тривали майже дві години. Під час них вилучили ноутбук і телефон. ДБР дало можливість зателефонувати адвокату.
На пленарному засіданні Київради депутат розповів про проведені обшуки.
«... Прийшли представники ДБР, спочатку поводили себе дуже агресивно проти інваліда ІІ групи (дружина Білоцерковця, за його словами, втратила око під час військових дій 26 лютого 2022 року - Ред.), довели до психологічних проблем, прийшли вони зі словами, до моєї матері теж: «Ну що, вибори розпочалися? Тому ми прийшли до вас»... Все це відбувалося без рішення суду», - розповів Білоцерковець.
Депутат вважає, що все відбувається для того, аби «розбалансувати мене особисто як лідера фракції мера столиці».
- Того ж дня в Київраді відбулося засідання, під час якого депутати не підтримали зняття з посади заступника київського міського голови - секретаря Володимира Бондаренка. Однак міський голова Віталій Кличко оголосив про відставку Бондаренка за його власним бажанням.
- Ініціативна група, яка вимагала відставки секретаря Київради, мотивувала це тим, що Бондаренко неодноразово згадується на "плівках Комарницького" - матеріалах прослуховування НАБУ, зроблених в рамках операції "Чисте місто". На записах Бондаренко обговорює з Денисом Комарницьким формування порядку денного сесій і прийняття окремих питань стосовно землі.
- Після публікації цих матеріалів Кличко звільнив всіх фігурантів, які працюють у виконавчих органах Київради. А Бондаренка відсторонили від виконання обов'язків ведення сесій, але не звільнили з посади. Сам Бондаренко наголошував, що в провадженні НАБУ по справі “Чисте місто” він проходить як свідок.