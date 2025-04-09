Каллас: ЄС може передати Україні 2 млн снарядів до кінця року

У Європейській комісії висловили сподівання, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.
Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС, пише "УП".
"ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони", — зазначила Каллас.
- Норвегія планує виділити понад $378 мільйонів на чеську ініціативу із постачання Україні артилерійських боєприпасів.
- Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року. Це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.