У Покровську досі залишаються понад 2,2 тисяч цивільних

У Покровську Донецької області досі залишаються 2 228 людей, у місті зафіксовані два випадки поховання цивільних у дворах житлових будинків.

Про це у телеетері заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

Філашкін наголошує, що у Покровську наразі найскладніша ситуація, місто щодня перебуває під ворожими обстрілами. Ворог застосовує фактично всі види озброєння під час атак.

"Ворог кожного дня обстрілює (Покровськ, - ред.) не тільки FPV-дронами, але й керованими авіабомбами, ствольною артилерією, повністю майже всім озброєнням, яке в окупанта є… У Покровській громаді залишаються 3 826 людей. І 2 228 людей — залишаються в самому місті", — каже Філашкін.

Очільник ОВА підтвердив випадки, коли двох померлих людей сусіди самостійно поховали у дворах житлових будинків, хоча комунальна ритуальна служба в Покровську ще працює.

"Такі випадки були — два таких поховання є зараз, це сусіди не зверталися ні до органів влади, ні до підрозділів поліції, які знаходяться на місці і виконують свої безпосередні обов’язки і, на жаль, вони поховали сусідів самостійно", — зазначив Філашкін.

У Покровській громаді працює лікар-терапевт, є комунальні служби, серед яких є Покровська рятувальна служба, тобто, "в місті допомагаємо всім, чим можемо".

Філашкін додає, що наразі "завезти гуманітарну благодійну організацію у місто дуже важко".