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Внаслідок російських ударів у Покровську загинула людина, ще 6 поранено

Стан деяких потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий.

Внаслідок російських ударів у Покровську загинула людина, ще 6 поранено
Ілюстративне фото
Фото: Донецька ОДА

Російська армія 2 квітня завдала декілька ударів по житловим будинкам у Покровську Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“У першій половині дня під час атаки окупантів травмовано подружжя віком  64 і 67 років, а також 62-річного чоловіка”, - йдеться у повідомленні. 

Згодом внаслідок чергового удару по приватному сектору загинув 53-річний місцевий житель. 

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Надвечір російські війська обстріляли Покровськ, тілесні ушкодження дістали 48-річний громадянин і двоє 28 й 29-річних братів.

У них діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення і перелами. Поранені перебували за місцями мешкання, стан деяких потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий.

Тип озброєння, яким атакували росіяни, встановлюється.

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