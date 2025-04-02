Поліція Київщини повідомила групі осіб про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України

Поліція Київщини повідомила групі осіб про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Правоохоронці Київської області викрили схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою виготовлення фіктивних військово-облікових документів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Фігуранти сприяли особам призовного віку в отриманні “білих квитків” за грошову винагороду у розмірі 12 000 доларів, що дозволяло їм уникнути проходження військової служби”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що до схеми причетні працівник одного зі столичних РТЦК та СП та його спільника - керівника громадської організації.

Групу осіб затримали під час отримання грошей - ними виявились 56-річна та 59-річний жителі Києва.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили військово-облікову та медичну документацію, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, печатки, кошти у різній валюті та чорнові записи.

Затриманим повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.