Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція Київщини повідомила групі осіб про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України

Вартість “білого квитка” складала 12 тис. доларів.

Поліція Київщини повідомила групі осіб про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України
Поліція Київщини повідомила групі осіб про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України
Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці Київської області викрили схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою виготовлення фіктивних військово-облікових документів. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Фігуранти сприяли особам призовного віку в отриманні “білих квитків” за грошову винагороду у розмірі 12 000 доларів, що дозволяло їм уникнути проходження військової служби”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що до схеми причетні працівник одного зі столичних РТЦК та СП та його спільника - керівника громадської організації.

Support LB.ua

Групу осіб затримали під час отримання грошей - ними виявились 56-річна та 59-річний жителі Києва.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили військово-облікову та медичну документацію, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, печатки, кошти у різній валюті та чорнові записи.

Затриманим повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies