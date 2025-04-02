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ОВА: у Покровську на Донеччині досі перебувають 1,3 тисячі цивільних

Евакуація з міста триває.

ОВА: у Покровську на Донеччині досі перебувають 1,3 тисячі цивільних
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Фото: Офіс президента в Telegram

У Покровській громаді Донецької області попри складну безпекову обстановку досі залишаються 3 926 людей, у Покровську – 1300 цивільних.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті – 1300. Обстановка там найскладніша", — сказав він.

Наразі у Покровській громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу.

"Там працюють пункти незламності, і у всі ми привозимо гуманітарну допомогу та роздаємо людям…Заїжджаємо тільки завдяки нашим військовим, тому що дуже небезпечно потрапляти в такі міста, як Покровськ. Ворог обстрілює кожного дня і вже не тільки ствольною артилерією, а FPV-дронами на оптоволокні. І дуже складно завезти гуманітарну допомогу", — розповів Філашкін.

Наразі евакуація з Покровська все одно триває.

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