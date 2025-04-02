Армія РФ скинула вибухівку на середмістя Херсона

Російські військові скинули вибухівку у Центральному районі Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у Центральному районі Херсона", — зазначають у повідомленні.

Унаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік. Його з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Лікарі дообстежують постраждалого.