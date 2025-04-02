Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ скинула вибухівку на середмістя Херсона

Постраждав 64-річний чоловік.

Армія РФ скинула вибухівку на середмістя Херсона

Російські військові скинули вибухівку у Центральному районі Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у Центральному районі Херсона", — зазначають у повідомленні. 

Унаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік. Його з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. 

Лікарі дообстежують постраждалого.

  • Увечері 1 квітня російські військові атакували з дрона жительку Херсона у Дніпровському районі. Внаслідок вибуху жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies