Армія РФ скинула вибухівку на середмістя Херсона

Російські військові скинули вибухівку у Центральному районі Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 17:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у Центральному районі Херсона", — зазначають у повідомленні.
Унаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік. Його з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.
Лікарі дообстежують постраждалого.
- Увечері 1 квітня російські військові атакували з дрона жительку Херсона у Дніпровському районі. Внаслідок вибуху жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.