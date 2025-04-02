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Погрожував розстрілом та зґвалтував цивільну: на Херсонщині російському військовому оголосили про підозру

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Погрожував розстрілом та зґвалтував цивільну: на Херсонщині російському військовому оголосили про підозру
Фото: Нацполіція

Нацполіція повідомила про підозру російському військовому у зґвалтуванні мешканки Херсонщини. 

Про це ідеться у повідомленні Національної поліції.

Слідчі поліції ідентифікували ще одного воєнного злочинця, який у лютому 2023 року вчинив сексуальне насильство над жінкою. Йдеться про 35-річного військовослужбовця 1253-го мотострілецького полку в/ч 29684 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ. 

Поліцейські встановили, що під час тимчасової окупації російськими військами Скадовського району Херсонської області, озброєний автоматом окупант увірвався до будинку, де мешкала 34-річна жінка з донькою та батьками.

"Росіянин наказав жінці поїхати з ним, а коли вона відмовилася – погрожував прострелити їй ноги. На підтвердження своїх слів окупант почав стріляти вгору. Залякавши жертву, загарбник відвіз її до м. Гола Пристань Скадовського району Херсонщини", — ідеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

  • Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області.
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