Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі

Слідчі ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті.

Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у третю річницю звільнення міста від окупантів.

Слідчі ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.

34 росіянам оголошено про підозри, а 24 обвинувальні акти вже скерували до суду.