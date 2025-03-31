На Львівщині заступника голови сільради підозрюють у зловживанні на 1,8 млн грн під час закупівлі дронів та РЕБ

Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до шести років.

Національна поліція повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем заступнику голови селищної ради на Львівщині. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем на понад 1,8 млн грн під час закупівлі дронів та РЕБ для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що у 2023-2024 роках заступник голови забезпечив проведення закупівель безпілотних авіаційних комплексів та засобів радіоелектронного захисту, включивши при цьому в кошторис податок на додану вартість.

Під час дії воєнного стану, відповідно до законодавства, цей вид товарів звільняється від даного виду оподаткування. Таким чином сільській раді було завдано збитків на суму понад 1,8 мільйона гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше також повідомлялося, що на Львівщині судитимуть посадовців, які нажили на реконструкції військового містечка 55 млн грн.