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Двоє людей поранені внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська

Ворог вдарив з РСЗВ. 

Двоє людей поранені внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська
Обстріл Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. Про це повідомили в Харківській ОВА.

За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.

Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Ураган". 

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