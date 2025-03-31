Двоє людей поранені внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська

Російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. Про це повідомили в Харківській ОВА.

За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.

Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Ураган".