Двоє людей поранені внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська

Російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. Про це повідомили в Харківській ОВА.
За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.
Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Ворог вдарив з РСЗВ.
Російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. Про це повідомили в Харківській ОВА.
За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.
Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Ураган".