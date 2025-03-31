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Зараз в Україні є понад 150 виробників FPV, а далекобійні дрони, що вражають НПЗ, виготовляють сотнями

Є завдання виготовити 30 000 цих дронів за рік. 

Зараз в Україні є понад 150 виробників FPV, а далекобійні дрони, що вражають НПЗ, виготовляють сотнями
Олександр Камишін і Сергій Жадан
Фото: скрин відео

Нині в Україні діє понад 150 виробників FPV-дронів. Цього вдалося досягнути завдяки лібералізації ринку, пояснив радник президента зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у інтерв'ю Сергію Жадану для Радіо Хартія, текст якого опубліковано на ЛБ.

Ці виробники з'явилися після 2023-го. Серед них є компанії, здатні виготовляти понад 100 000 дронів щомісяця.

"А є люди, які роблять їх десятки в гаражах, вдома, і ми підтримуємо це, це добре, бо люди відчувають залученість, свою користь у війні. Ти можеш купити в однієї компанії мільйон дронів на рік. А можеш – меншу партію в меншого виробника. Я підтримую те, що місцева влада або волонтери часто закуповують у місцевих виробників, це добре, це свій до свого по своє", – пояснив він. 

Є й виробництво дронів оперативної глибини. Україна формує партію замовлення цих дронів із благодійних фондів.

Окремо Камишін розповів про українське ноу-хау – далекобійні БпЛА, що вражають ворожі НПЗ. Станом на весну 2023-го в Україні був один дослідний зразок. Зараз їх виготовляють сотнями. 

"Задача в 30 000 далекобійних дронів на цей рік буде виконана. Якщо задача на цей рік виробити 30 000, то це декілька тисяч на місяць, десятки на добу. Я тобі (Сергію Жадану. – Ред.) дорозповім історію з першим виробом. Перша серія вийшла в серпні 2023 року, перше застосування почалося восени, а перше успішне ураження було наприкінці 2023 року. Дві спецслужби наші головні повірили й почали їх застосовувати. І коли почалися перші успішні ураження, ми між собою обмінювалися зранку повідомленнями. Я писав: «Доброго ранку вам бажаю», мені у відповідь: «І вам дуже доброго ранку». Таким чином ми підтверджували успішне ураження і те, що ми побачили, проаналізували, готуємося далі", – розказав він. 

Робоча назва ударів по російських НПЗ – "ї**ш нефть".

"В Росії є компанія «Башнєфть», колись у них покосився логотип трошки, і в Росії пішов хештег такий «ебаш_нефть», це їхня національна гра, ми вирішили її підхопити. Це не тільки економіка, це і соціалка, робочі місця. Нафта – це їхня суперсила", – пояснив радник президента зі стратегічних питань. 

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