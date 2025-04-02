На Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються 212 дітей

На Донеччині у громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються 212 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив посадовець Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"Що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій, там залишається у нас 29 700, тобто близько 30 тисяч осіб цивільного населення. І у тому числі у Лиманській громаді залишаються 212 дітей", — каже Петлін.

За словами посадовця, здебільшого діти досі залишаються у Лиманській громаді, яка віднесена до зони активних бойових дій.

Станом на сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Селидівська громада повністю відійшла до тимчасово окупованих, а Удачненська громада додалася до тих, де тривають активні бої. Тому загальна кількість – 17 громад, віднесених до зони активних бойових дій, не змінилася.