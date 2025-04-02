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Росіяни атакують Харків “шахедами”, у місті лунають вибухи (оновлено)

Попередньо під ударом приватний сектор Київського району. 

Росіяни атакують Харків “шахедами”, у місті лунають вибухи (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

Ввечері 2 квітня російська армія завдала ударів по Харкову “шахедами”.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення”, - написав пізніше Терехов, і попередив, що група ударних безпілотників прямує на Харків.

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Згодом він зазначив, що у Харкові пролунав ще один вибух, і атака “шахедів” триває.

Оновлено 23:09 Ігор Терехов повідомив про щонайменше 14 ударівпо Харкову. 

  • Російські війська 2 квітня ударили по Харкову безпілотником типу "Молнія" по багатоповерхівці. Унаслідок атаки є постраждалі.
  • Уночі 2 квітня РФ атакувала Харків "шахедами". Зафіксовано одразу 13 влучань, всі з них у Холодногірському районі міста. Сталися пожежі у двох промислових будівлях, пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору. Палає покрівля на площі 1000 квадратних метрів. Відомо про вісьмох постраждалих.
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