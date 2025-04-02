Росіяни атакують Харків “шахедами”, у місті лунають вибухи (оновлено)

Ввечері 2 квітня російська армія завдала ударів по Харкову “шахедами”.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення”, - написав пізніше Терехов, і попередив, що група ударних безпілотників прямує на Харків.
Згодом він зазначив, що у Харкові пролунав ще один вибух, і атака “шахедів” триває.
Оновлено 23:09 Ігор Терехов повідомив про щонайменше 14 ударівпо Харкову.
- Російські війська 2 квітня ударили по Харкову безпілотником типу "Молнія" по багатоповерхівці. Унаслідок атаки є постраждалі.
- Уночі 2 квітня РФ атакувала Харків "шахедами". Зафіксовано одразу 13 влучань, всі з них у Холодногірському районі міста. Сталися пожежі у двох промислових будівлях, пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору. Палає покрівля на площі 1000 квадратних метрів. Відомо про вісьмох постраждалих.