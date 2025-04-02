Росіяни обстріляли Харків "шахедами", є поранені

Міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про масований обстріл російськими "шахедами" в ніч на середу.

За словами посадовця, зафіксовано одразу 13 влучань, всі з них у Холодногірському районі міста. Сталися пожежі у двох промислових будівлях, пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору. Палає покрівля на площі 1000 квадратних метрів.

Є інформація про трьох постраждалих, серед яких немовля. Як уточнив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, йдеться про 48-річну жінку, жінку 40 років та 9-місячного хлопчика. Ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.