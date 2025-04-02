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Через окупантів на Херсонщині загинула людина, ще 9 – отримали поранення

Від ворожих обстрілів постраждали 38 населених пунктів області. 

Через окупантів на Херсонщині загинула людина, ще 9 – отримали поранення
наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Упродовж доби російські війська вбили на Херсонщині людину. Ще 9 осіботримали поранення. Від ворожих обстрілів постраждали 38 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Новоберислав, Микільське, Білозерка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Тягинка, Бургунка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Надеждівка, Комишани, Ромашкове, Благовіщенське, Олександрівка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Михайлівка, Монастирське, Наддніпрянське, Осокорівка, Понятівка, Токарівка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

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