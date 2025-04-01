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Генштаб: кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку

Також активні бойові дії відбувались на Сіверському, Курському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Генштаб: кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 1 квітня відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники сьогодні завдали 72 авіаційних ударів, застосували 122 керовані бомби, залучили 646 дронів-камікадзе та здійснили 3432 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, наразі тривають ще два боєзіткнення, у напрямках Кам’янки та Липців. 

На Куп’янському напрямку агресор здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки. 

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини, дев’ять атак вже відбито, чотири - тривають. 

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом, з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, 12 із яких наші оборонці успішно зупинили, три – тривають досі. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили десять атак противника в районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, дотепер тривають два бойові зіткнення. 

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень. 

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 228 окупантів, з них 131 – безповоротно. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, дві БМП, броньований тягач, супутниковий термінал, станцію радіоелектронної боротьби, також пошкодили три бойові броньовані машини та мотоцикл окупантів. 

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя та Розливу. На даний час точаться три бої. 

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Привільного та у бік Новополя. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне. 

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового, українці відбили всі п’ять атак ворога. 

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили три атаки противника. 

На Курському напрямку сьогодні відбулося 12 боєзіткнень. Водночас, ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану бомбу та здійснив 186 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню. 

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала. 

Сьогодні варто відзначити воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, 31-ї окремої механізованої бригади, 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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