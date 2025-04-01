Поліцейські Вінницької області розшукали жінку, підозрювану у причетності до наруги над могилою Назарія “Грінки” Гринцевича.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
В поліції повідомили, що з могили полеглого військового на Сабарівському кладовищі зникли дерев’яна булава та свічки.
За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. У неї вдома знайшли крадені речі.
Жінка заявила, що вчинила злочин у стані алкогольного сп’яніння, і пояснити свій вчинок не змогла.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
З жінкою проводяться слідчі дії, очікуються результати експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.
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