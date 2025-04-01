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На Вінниччині розшукали жінку, підозрювану у причетності до наруги над могилою Назарія “Грінки” Гринцевича

Назарій Гринцевич був наймолодшим оборонцем Азовсталі.

На Вінниччині розшукали жінку, підозрювану у причетності до наруги над могилою Назарія “Грінки” Гринцевича
На Вінниччині розшукали жінку, підозрювану у причетності до наруги над могилою Назарія “Грінки” Гринцевича
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Поліцейські Вінницької області розшукали жінку, підозрювану у причетності до наруги над могилою Назарія “Грінки” Гринцевича.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

В поліції повідомили, що з могили полеглого військового на Сабарівському кладовищі зникли дерев’яна булава та свічки.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. У неї вдома знайшли крадені речі.

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Жінка заявила, що вчинила злочин у стані алкогольного сп’яніння, і пояснити свій вчинок не змогла.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). 

З жінкою проводяться слідчі дії, очікуються результати експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.

  • У травні минулого року на війні загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич, який після повернення з полону продовжив службу у своїй бригаді. 
  • Про життя "азовця" Назарія Гринцевича, оборону Маріуполя, полон і однолітків читайте у матеріалі на LB.ua.
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