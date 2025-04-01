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​За три місяці Росія скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб

На тлі переговорів про припинення вогню кількість бойових зіткнень на фронті зросла.

​За три місяці Росія скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб
Фото: Міноборони

Від початку цього року на фронті відбулося 12 631 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Міністерство оборони. 

"На тлі переговорного процесу щодо припинення вогню кількість бойових зіткнень на фронті упродовж березня зросла у порівнянні з лютим: 4 270 проти 3 274", - йдеться в повідомленні. 

Не вщухають і удари ворожої авіації по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони. У березні авіація росармії збільшила застосування керованих авіаційних бомб - близько 4 800 (в лютому - 3 370). 

Загалом за три місяці 2025 року ворожа тактична авіація скинула 10 577 КАБів.

За минулий 2024 рік ворогом було застосовано близько 40 000 керованих авіаційних бомб. 

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