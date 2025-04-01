Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
ГоловнаСуспільствоВійна

Кличко перевірив, як київські комунальники проходять обов’язкову військову підготовку

Минулого року підготовували близько 20 000 мешканців столиці, з них майже 3 тисячі - працівники КМДА. 

Кличко перевірив, як київські комунальники проходять обов’язкову військову підготовку
Фото: КМДА

Майже 3 тисячі працівників Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств столиці пройшли підготовку до національного спротиву та цивільного захисту, яка є обов’язковою з 2024 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Перевірив, як у Києві триває обов'язкова підготовка працівників комунальних підприємств до національного спротиву та цивільного захисту. КМДА має досвід організації такої підготовки. Ще напередодні повномасштабного вторгнення у столиці створили комунальний підрозділ, що на постійній основі здійснює підготовку мешканців до нацспротиву. І цей досвід запозичили майже всі області України", - зазначив Кличко.

Центр підготовки КО "Муніципальна охорона" має необхідну базу = навчальний полігон та 3 об’єкти для проведення занять на правому та лівому берегах Дніпра. Достатня кількість підготовлених інструкторів, чимало з яких нещодавно звільнилися з лав ЗСУ. Кличко вручив їм Подяки. 

Фото: КМДА

Фінансування підготовки здійснюють за рахунок міської цільової програми "Захисники та захисниці Києва".

"Минулого року підготовували близько 20 000 мешканців. Із них майже 3 000 - працівники КМДА. В 2024-му започаткували обов’язкову планову підготовку працівників КМДА та комунальних підприємств на 5-денних курсах. За підсумками контрольних навчань курсанти отримують відповідні сертифікати", - зазначив Кличко.

Фото: КМДА

Він також розповів, що заняття проводяться за двома напрямами:

  • Перший - для заброньованих військовозобов'язаних працівників. Зокрема, всі вони мають бути готові за потреби знову стати на захист столиці, як це було у лютому 2022 року. 
  • Другий - для працівників, які можуть надати практичну допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій. Акцент — на підготовці з цивільного захисту. Їх готують надавати домедичну та психологічну допомогу, організувати дії мешканців під час обстрілів, провести евакуацію.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies