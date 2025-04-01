Минулого року підготовували близько 20 000 мешканців столиці, з них майже 3 тисячі - працівники КМДА.

Майже 3 тисячі працівників Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств столиці пройшли підготовку до національного спротиву та цивільного захисту, яка є обов’язковою з 2024 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Перевірив, як у Києві триває обов'язкова підготовка працівників комунальних підприємств до національного спротиву та цивільного захисту. КМДА має досвід організації такої підготовки. Ще напередодні повномасштабного вторгнення у столиці створили комунальний підрозділ, що на постійній основі здійснює підготовку мешканців до нацспротиву. І цей досвід запозичили майже всі області України", - зазначив Кличко.

Центр підготовки КО "Муніципальна охорона" має необхідну базу = навчальний полігон та 3 об’єкти для проведення занять на правому та лівому берегах Дніпра. Достатня кількість підготовлених інструкторів, чимало з яких нещодавно звільнилися з лав ЗСУ. Кличко вручив їм Подяки.

Фото: КМДА

Фінансування підготовки здійснюють за рахунок міської цільової програми "Захисники та захисниці Києва".

"Минулого року підготовували близько 20 000 мешканців. Із них майже 3 000 - працівники КМДА. В 2024-му започаткували обов’язкову планову підготовку працівників КМДА та комунальних підприємств на 5-денних курсах. За підсумками контрольних навчань курсанти отримують відповідні сертифікати", - зазначив Кличко.

Фото: КМДА

Він також розповів, що заняття проводяться за двома напрямами:

Перший - для заброньованих військовозобов'язаних працівників. Зокрема, всі вони мають бути готові за потреби знову стати на захист столиці, як це було у лютому 2022 року.

Другий - для працівників, які можуть надати практичну допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій. Акцент — на підготовці з цивільного захисту. Їх готують надавати домедичну та психологічну допомогу, організувати дії мешканців під час обстрілів, провести евакуацію.

Фото: КМДА

Фото: КМДА