Китай почав військові навчання біля Тайваню за участі армії, флоту, авіації та ракетних військ

У вівторок Китай заявив про початок спільних військових навчань біля Тайваню за участю армії, флоту, авіації та ракетних сил.

Як пише CNN, Тайвань вважає це "суворим попередженням" для острова через кілька днів після того, як голова оборони США Піт Хегсет пообіцяв протистояти агресії Китаю під час свого першого візиту до Азії.

Збройні сили Пекіна наближуватимуться до острова із кількох напрямків. Навчання включатимуть "атаку морських та наземних цілей" та "блокаду ключових районів і морських шляхів", щоб перевірити спроможність військ до спільних операцій.

Офіційні особи Тайваню засудили навчання як "безрозсудні" та "безвідповідальні".

Генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню назвав навчання такими, що порушують міжнародні закони і є "абсолютно неприйнятними". А міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що його міністерство буде уважно стежити за навчаннями та переміщенням китайської авіаносної групи у водах на південний схід від Тайваню на чолі з першим китайським авіаносцем Shandong.

Збройні сили Тайваню направили власні літаки та кораблі, а також розгорнули наземні ракетні системи, щоб "уважно стежити за ситуацією та відповідним чином реагувати".

У Тайвані також розглядають китайські навчання як сигнал для адміністрації Трампа, де кілька ключових посадових осіб кабінету міністрів налаштовані проти Китаю, зокрема Хегсет і держсекретар Марко Рубіо.

Під час своєї першої поїздки до Азії в якості міністра оборони США минулого тижня Хегсет пообіцяв посилити військовий альянс Америки з Філіппінами, щоб "відновити стримування" для протидії "агресії Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні, і назвав Японію 2незамінним партнером у стримуванні військової агресії комуністичного Китаю", в тому числі через Тайванську протоку.

Уряд Тайваню назвав візит Хегсета "зовнішньою причиною" останніх навчань Китаю.