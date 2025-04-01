У Малайзії понад 30 людей постраждали під час пожежі на газопроводі

Щонайменше 33 людини отримали поранення після пожежі, яка спалахнула сьогодні на газопроводі, яким керує державна енергетична компанія Малайзії Petronas, пише DW з посиланням на пожежну службу.

Шестеро постраждалих під час пожежі були госпіталізовані, повідомили чиновники. Інцидент стався поблизу столиці Куала-Лумпур і змусив багатьох людей покинути будинки.

Голова Комітету з ліквідації наслідків стихійних лих Селангора Мохд Наджван Халімі повідомив державному інформаційному агентству Bernama, що в селі Кампунг залишилися люди, і рятувальні роботи тривають.

“Раптом ми почули гучний удар, а потім повний хаос. Ми негайно вийшли з дому і незабаром побачили, що інші мешканці теж виходять”, ‒ цитує газета The Star жителя, який живе неподалік від місця пожежі.