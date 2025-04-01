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У Малайзії понад 30 людей постраждали під час пожежі на газопроводі

Шестеро постраждалих госпіталізовані.

У Малайзії понад 30 людей постраждали під час пожежі на газопроводі
Фото: Amir Afiq/AP/dpa/picture alliance

Щонайменше 33 людини отримали поранення після пожежі, яка спалахнула сьогодні на газопроводі, яким керує державна енергетична компанія Малайзії Petronas, пише DW з посиланням на пожежну службу.

Шестеро постраждалих під час пожежі були госпіталізовані, повідомили чиновники. Інцидент стався поблизу столиці Куала-Лумпур і змусив багатьох людей покинути будинки.

Голова Комітету з ліквідації наслідків стихійних лих Селангора Мохд Наджван Халімі повідомив державному інформаційному агентству Bernama, що в селі Кампунг залишилися люди, і рятувальні роботи тривають.

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“Раптом ми почули гучний удар, а потім повний хаос. Ми негайно вийшли з дому і незабаром побачили, що інші мешканці теж виходять”, ‒ цитує газета The Star жителя, який живе неподалік від місця пожежі.

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