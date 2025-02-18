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Держдеп США прибрав зі свого сайту згадку про те, що не підтримує незалежність Тайваню

Але продовжує виступати за дотримання статусу-кво.

Держдеп США прибрав зі свого сайту згадку про те, що не підтримує незалежність Тайваню
Тайвань
Фото: EPA/UPG

З офіційного сайту Державного департаменту США зникло твердження, відповідно до якого Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню.

Як пише CNN, така зміна викликала бурхливу реакцію в Китаї, комуністичний режим якого вважає Тайвань своєю суверенною територією. У міністерстві закордонних справ Піднебесної вже встигли пригрозити Вашингтону "подальшим серйозним ударом" по двосторонніх відносинах.

У Держдепі, який очолює відомий прихильник незалежності Тайваню та "антикитайський яструб" Марко Рубіо, редагування тексту пояснили "звичним переглядом фактів, викладених на веб-сторінці відомства". Там також наголосили, що залишаються прихильниками політики "єдиного Китаю" та закликають усі сторони конфлікту дотримуватися статусу-кво задля збереження миру.

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