WP: Європа може відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів

Європейські країни обмірковують відправку в Україну від 25 до 30 тисяч військовослужбовців у межах потенційної угоди про припинення вогню.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією чотирьох поінформованих посадовців, сили "стримування" складатимуться з кількох бригад, ймовірно, від 25 000 до 30 000 військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але у разі потреби зможуть бути підкріплені додатковими військами за межами України для швидкого нарощування чисельності.

За інформацією двох чиновників, яких цитують журналісти, Франція готова відправити найбільший контингент — близько 10 тисяч військових. Інші європейські союзники, за їхніми словами, стикаються з обмеженнями у можливостях своїх збройних сил.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив The Washington Post, що план потребуватиме не лише політичної підтримки США.

"Звичайно, йдеться про гарантії безпеки для України, але це безпосередньо пов’язано з нашою обороною та стримуванням у НАТО, – сказав він у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. – У нас є дискусії між європейськими країнами та зі США про те, що кожна країна може зробити. Протягом наступних кількох тижнів він повинен стати більш конкретним".

Інші співрозмовники WP зазначають, що хоч американська адміністрація відмовилася надсилати своїх військових до України, там не виключають підтримки європейських сил. Для цього США надіслали Європі перелік запитаньщодо того, яка підтримка США може в такому випадку знадобитися.

Водночас інші європейські держави поки що відчувають більше занепокоєння або стикаються з проблемами, пов'язаними з обмеженими військовими силами.

Інше ключове питання для європейців – відповідь їхніх сил на російську агресію. Одна з пропозицій стосувалася положення про взаємну оборону між країнами, що беруть участь у європейській коаліції, яка не діяла б під прапором НАТО.

Європейська ідея також зосереджена на посиленні озброєння та навчанні української армії, щоб вона могла утримувати лінію припинення вогню. Це може стали проблемним питанням під час потенційних переговорів, оскільки Москва вимагає від України значного скорочення військових.