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Польща не відправлятиме війська в Україну, але підтримає ті країни, які це зроблять, - Туск

Прем'єр запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну, як вона це робила досі. 

Польща не відправлятиме війська в Україну, але підтримає ті країни, які це зроблять, - Туск
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск знову заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії в Україні.

Про це він сказав журналістам перед від’їздом на зустріч лідерів європейських країн у Парижі, передає Укрінформ.

"Ми не плануємо відправляти польських солдатів на територію України, але ми підтримуватимемо, зокрема в плані логістики та політичної підтримки, країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії (безпеки для України – ред.) в майбутньому", - сказав прем'єр-міністр.

Туск запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну, як вона це робила досі - "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно і в плані військової допомоги". 

Він наголосив, що Польща також сповнена рішучості продовжувати співпрацювати у питаннях безпеки, у питаннях України та російсько-української війни з Європейським Союзом, європейськими союзниками, такими як Велика Британія, Норвегія і США.

Він додав, що Польща, Україна і регіон загалом потребують підтримки Європи і США для забезпечення своєї безпеки.

"Немає жодних сумнівів, і Польща дотримується цієї позиції, що реальні гарантії безпеки, сталості кордонів для України повинні виходити від співробітництва всієї Європи, Сполучених Штатів і в рамках - у будь-якому випадку - НАТО як єдиної організації, яка впродовж багатьох років і десятиліть забезпечувала стабільність і безпеку Європи і Польщі", - додав він.

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