Польща не відправлятиме війська в Україну, але підтримає ті країни, які це зроблять, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск знову заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії в Україні.
Про це він сказав журналістам перед від’їздом на зустріч лідерів європейських країн у Парижі, передає Укрінформ.
"Ми не плануємо відправляти польських солдатів на територію України, але ми підтримуватимемо, зокрема в плані логістики та політичної підтримки, країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії (безпеки для України – ред.) в майбутньому", - сказав прем'єр-міністр.
Туск запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну, як вона це робила досі - "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно і в плані військової допомоги".
Він наголосив, що Польща також сповнена рішучості продовжувати співпрацювати у питаннях безпеки, у питаннях України та російсько-української війни з Європейським Союзом, європейськими союзниками, такими як Велика Британія, Норвегія і США.
Він додав, що Польща, Україна і регіон загалом потребують підтримки Європи і США для забезпечення своєї безпеки.
"Немає жодних сумнівів, і Польща дотримується цієї позиції, що реальні гарантії безпеки, сталості кордонів для України повинні виходити від співробітництва всієї Європи, Сполучених Штатів і в рамках - у будь-якому випадку - НАТО як єдиної організації, яка впродовж багатьох років і десятиліть забезпечувала стабільність і безпеку Європи і Польщі", - додав він.
- У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон заявив на міжнародній конференції, що "не виключає" відправлення військ до України. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і Польща тоді оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні. Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг також відкинув можливість скерувати військових на територію України.
- Водночас, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в разі скорочення фінансової та військової підтримки України з боку США за адміністрації Трампа Британії доведеться розглянути варіант надсилання на територію нашої країни своїх військ. Проте експрем'єр нагадав, що саме за першої каденції Трампа Україна отримала "джавеліни", "без яких оборона Києва у перші дні вторгнення була б дуже складною".
- Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл заявив, що уряд країни розглядає можливість відправки військ на захід України, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ.
- Також Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією. Відповідний крок уже погоджений Сеймом.
- Питання іноземних миротворців знову піднімали на безпековій конференції в Мюнхені. Зокрема, президент Володимир Зеленський закликав до створення об'єднаних Збройних сил Європи.
- Крім того, за даними ЗМІ, Білий дім пропонував відправити американські війська в Україну в обмін на 50% копалин рідкісноземельних елементів.