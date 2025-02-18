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G7 розглядає варіант посилення або адаптації стелі цін на російську нафту

Остаточний текст спільної заяви від партнерів із "Великої сімки" має з'явитися 24 лютого.

G7 розглядає варіант посилення або адаптації стелі цін на російську нафту
G7
Фото: НАЗК

«Група семи» розглядає можливість спільного посилення або адаптації граничного рівня цін на російську нафту, намагаючись скоротити доходи РФ, передає Bloomberg.

Відповідно до проєкту заяви, країни G7 могли б доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути ціновий ліміт — йдеться про 60 доларів за барель сирої нафти. Цей крок стане частиною зусиль підвищення витрат на війну в Україні для Росії, щоб «стимулювати її до переговорів про значний мир».

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Однак наразі незрозуміло, наскільки всі країни «Великої сімки» підтримують документ у його нинішньому вигляді. Імовірно, що його переглянуть, оскільки дипломати продовжать переговори щодо тексту заяви. 

У першому варіанті проєкту йшлося про «війська та ресурси на місцях у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній». Але на Мюнхенській безпековій конференції керівники МЗС G7 провели зустріч і узгодили інші домовленості – це третина від тих, які були зазначену у  першому варіанті заяви. При цьому її не прийняла американська сторона.

Згідно з останнім проєктом документа, союзники підтримають навчання українських сил безпеки та модернізацію Збройних сил України. Вони прагнутимуть протидіяти обходу санкцій Росією – йдеться про купівлю та використання технологій подвійного призначення та тіньового флоту танкерів.

G7 планує опублікувати остаточний варіант заяви 24 лютого.

Наразі відомо, що союзники «визнають» «готовність» Володимира Зеленського до «переговорів про припинення війни», водночас попереджаючи, що умови миру Володимира Путіна «поки що рівносильні повній капітуляції України». У проєкті заяви також зазначається, що союзники планують зустрітися із Зеленським 24 лютого.

Також партнери закликатимуть до «розумного миру, який є справедливим та міцним», що передбачає «довготривалу гарантію безпеки». Вони зберігають позицію щодо того, що будь-які переговори про припинення війни «мають включати повну участь України», і залишать її відкритою для досягнення євроатлантичної інтеграції.

  • 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.
  • Обмежувальні заходи торкнулися «безпрецедентної кількості» нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною «тіньового флоту» РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.
  • У лютому стало відомо, що ціна на російську сиру нафту вперше з грудня впала нижче за цінову межу в 60 доларів за барель, що є одним з показників дієвості нових санкцій США проти Москви.
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