В Литві практично реалізована ротаційна модель протиповітряної оборони НАТО.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.
“Італійська система SAMP/T, розроблена для перехоплення літаків, крилатих ракет і тактичних балістичних ракет, посилює нашу колективну протиповітряну оборону, забезпечуючи міцніший щит від загроз з повітря”, - йдеться у повідомленні.
- Дві системи ППО Patriot захищатимуть аеропорт “Ясьонка” біля Ряшева у Польщі.
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9 січня моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine повідомив, що Німеччина планує на пів року розмістити на території Польщі для захисту логістичного хабу дві батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, а також перекинути в країну 200 своїх військових.
- Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Ряшеві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.