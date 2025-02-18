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В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T

Ця система ППО розміщена на ротаційній основі.

В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T
В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T
Фото: Міноборони Литви

В Литві практично реалізована ротаційна модель протиповітряної оборони НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

Італійська система SAMP/T, розроблена для перехоплення літаків, крилатих ракет і тактичних балістичних ракет, посилює нашу колективну протиповітряну оборону, забезпечуючи міцніший щит від загроз з повітря”, - йдеться у повідомленні.

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В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T
Фото: Міноборони Литви
В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T

В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T
Фото: Міноборони Литви
В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T

В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T
Фото: Міноборони Литви
В Литві розмістили італійську систему ППО SAMP/T

  • Дві системи ППО Patriot захищатимуть аеропорт “Ясьонка” біля Ряшева у Польщі.

  • 9 січня моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine повідомив, що Німеччина планує на пів року розмістити на території Польщі для захисту логістичного хабу дві батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, а також перекинути в країну 200 своїх військових. 

  • Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Ряшеві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.
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