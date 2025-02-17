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​Зеленський підтримав ідею залучення до переговорів про мир спеціального представника Європи

Президент наголосив, що США є стратегічним партнером України і лідером у наданні допомоги, але під час переговорів мають розглядатися також пропозиції країн ЄС.

​Зеленський підтримав ідею залучення до переговорів про мир спеціального представника Європи
Володимир Зеленський і журналісти
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа обов’язково має бути за столом переговорів про завершення війни в Україні, і тому важливо визначити спеціального представника. 

Про це він заявив під час спілкування у форматі відеоконференції з представниками ЗМІ. 

Зеленський наголосив, що США є стратегічним партнером України і лідером у наданні допомоги, але під час переговорів мають розглядатися також пропозиції країн Європи щодо формату підтримки нашої держави та гарантій безпеки. 

Саме тому він підтримує ідею щодо призначення спецпредставника Європи.

"Формат того, що пропонує Європа або як вона підтримує Україну, у якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, – усе це точно буде на столі, обов’язково. Хто це буде – будемо думати. Для нас важливо, щоб це не тільки була людина, яка представляє Європу і яку поважає Європа. Дуже важливо, щоб розуміли за столом, що це серйозна людина", – зазначив президент.

Він додав, що за столом переговорів мають бути ті країни, які готові взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу, інвестиції у відновлення України, а також за унеможливлення подальшої агресії з боку Росії.

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