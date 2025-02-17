​Зеленський підтримав ідею залучення до переговорів про мир спеціального представника Європи

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа обов’язково має бути за столом переговорів про завершення війни в Україні, і тому важливо визначити спеціального представника.
Про це він заявив під час спілкування у форматі відеоконференції з представниками ЗМІ.
Зеленський наголосив, що США є стратегічним партнером України і лідером у наданні допомоги, але під час переговорів мають розглядатися також пропозиції країн Європи щодо формату підтримки нашої держави та гарантій безпеки.
Саме тому він підтримує ідею щодо призначення спецпредставника Європи.
"Формат того, що пропонує Європа або як вона підтримує Україну, у якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, – усе це точно буде на столі, обов’язково. Хто це буде – будемо думати. Для нас важливо, щоб це не тільки була людина, яка представляє Європу і яку поважає Європа. Дуже важливо, щоб розуміли за столом, що це серйозна людина", – зазначив президент.
Він додав, що за столом переговорів мають бути ті країни, які готові взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу, інвестиції у відновлення України, а також за унеможливлення подальшої агресії з боку Росії.
- Днями президент Фінляндії Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Його позицію підтримав хорватський прем'єр.
- Китай також вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України.
- Раніше спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що США не бачать представників ЄС на мирних переговорах щодо України.
- 14 лютого Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти увійні з Росією і забезпечити справедливий та тривалий мир. У спільній заяві вони наголосили, що Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру.