Президента Аргентини звинувачують у шахрайстві через просування криптовалюти перед її обвалом

Соціалістична партія пообіцяла розпочати сьогодні процедуру імпічменту проти Мілея через інцидент.

Юристи в Аргентині подали позов проти президента країни Хав'єра Мілея щодо шахрайства через просування криптовалюти $LIBRA незадовго до того, як “крипта” обвалилася, повідомляють Euronews.

Лідер лібертаріанців написав про цифрову валюту на соцплатформі X минулої п’ятниці. Мілей заявив, що криптовалюта “була спрямована на стимулювання економічного зростання шляхом фінансування малого бізнесу та стартапів”. Однак через кілька годин він видалив допис.

Допис президента включав посилання на вебсайт, де можна отримати цифрові гроші. Доменне ім'я vivalalibertadproject.com було покликанням на відому фразу, яку Мілей використовує наприкінці своїх промов, що перекладається як “нехай живе свобода”.

Згідно з фінансовим ресурсом Dexscreener, незабаром після публікації Мілея вартість $LIBRA, розробленої KIP Protocol, впала, що призвело до втрат у мільйони доларів для інвесторів.

Джонатан Балдивієзо, один із юристів, які висунули обвинувачення проти Мілея, заявив про “невизначену кількість шахрайств”. Юристи вважають, що могло йтися про “перетягування каната” ‒ термін, який використовується для опису шахрайства, коли розробники створюють крипто-токен, залучають інвесторів, а потім швидко зникають із виручкою.

“У рамках цієї незаконної асоціації було скоєно шахрайство, в якому дії президента мали вирішальне значення", ‒ заявив Балдивієзо, який також звинуватив Мілея в порушенні закону про публічну етику.

Мілея також різко засудили його політичні опоненти, а колишня президентка Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер припустила, що він став “гачком” для “цифрового шахрайства”. Тим часом депутат Естебан Паулон з Соціалістичної партії, пообіцяв розпочати сьогодні процедуру імпічменту проти Мілея через інцидент.

Сам Мілей заявив, що його політичні суперники намагаються скористатися інцидентом і зазначив, що спочатку не знав подробиць проєкту, а дізнавшись, вирішив не продовжувати його просувати і видалив допис.

Зі свого боку канцелярія президента повідомила, що Управління боротьби з корупцією країни розслідуватиме цю справу. “Всю інформацію, зібрану в ході розслідування, передуть в судові органи для визначення того, чи вчинили якісь компанії або особи, пов'язані з проєктом KIP Protocol, злочин”, ‒ йдеться у заяві.