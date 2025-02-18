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Китай очікує, що до мирних переговорів будуть залучені "всі сторони" війни в Україні

Пекін зробив відповідну заяву на тлі перемовин США із росіянами, до яких не залучені ні Україна, ні західноєвропейська спільнота. 

Китай очікує, що до мирних переговорів будуть залучені "всі сторони" війни в Україні
Фото: news.cgtn.com

Китай очікує, що "всі сторони" війни в Україні сидітимуть за столом переговорів. Відповідна заява речника міністра закордонних справ пролунала на тлі переговорів американської і російської делегацій у Саудівській Аравії, пише CNN. 

Раніше Китай просував спільний з Бразилією "мирний план", напрацьований без участі України. План містив положення, які Київ категорично відкинув, зокрема фактичне припинення вогню без умови відведення російських військ, як і скасування "односторонніх" санкцій.

"Китай вітає всі зусилля досягнути миру, зокрема консенсус на переговорах, досягнутий між США і Росією. Водночас, Китай очікує, що всі сторони будуть залучені, а стейкхолдери братимуть участь у перемовному процесі своєчасно", – сказали в МЗС Китаю. 

  • 18 лютого делегації США і Росії влаштували в Саудівській Аравії переговори. Про такий план президент Дональд Трамп оголосив минулого тижня, сказавши при цьому, що там буде і Україна. Однак намір сидіти з росіянами за столом переговорів зараз Київ відкинув. Український президент Володимир Зеленський планував візит до Ріяда задовго до того, як про перемовини з росіянами повідомили в США. 
  • Зеленський сказав, що йому про підготовку зустрічі США і Росії відомо не було. Він наголосив, що участі в цьому переговорному процесі Україна не братиме, оскільки перед розмовами з окупантами їй потрібні переговори з США і отримання дієвий гарантій безпеки. 
  • Президент також наголосив, що США і Росія і раніше мали двосторонні контакти, проте вони не були публічними. Після повномасштабного нападу на Україну Росія стала аудсайдеркою міжнародної політики. 
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