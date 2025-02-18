Китай очікує, що до мирних переговорів будуть залучені "всі сторони" війни в Україні

Китай очікує, що "всі сторони" війни в Україні сидітимуть за столом переговорів. Відповідна заява речника міністра закордонних справ пролунала на тлі переговорів американської і російської делегацій у Саудівській Аравії, пише CNN.
Раніше Китай просував спільний з Бразилією "мирний план", напрацьований без участі України. План містив положення, які Київ категорично відкинув, зокрема фактичне припинення вогню без умови відведення російських військ, як і скасування "односторонніх" санкцій.
"Китай вітає всі зусилля досягнути миру, зокрема консенсус на переговорах, досягнутий між США і Росією. Водночас, Китай очікує, що всі сторони будуть залучені, а стейкхолдери братимуть участь у перемовному процесі своєчасно", – сказали в МЗС Китаю.
- 18 лютого делегації США і Росії влаштували в Саудівській Аравії переговори. Про такий план президент Дональд Трамп оголосив минулого тижня, сказавши при цьому, що там буде і Україна. Однак намір сидіти з росіянами за столом переговорів зараз Київ відкинув. Український президент Володимир Зеленський планував візит до Ріяда задовго до того, як про перемовини з росіянами повідомили в США.
- Зеленський сказав, що йому про підготовку зустрічі США і Росії відомо не було. Він наголосив, що участі в цьому переговорному процесі Україна не братиме, оскільки перед розмовами з окупантами їй потрібні переговори з США і отримання дієвий гарантій безпеки.
- Президент також наголосив, що США і Росія і раніше мали двосторонні контакти, проте вони не були публічними. Після повномасштабного нападу на Україну Росія стала аудсайдеркою міжнародної політики.