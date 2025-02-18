Китай очікує, що до мирних переговорів будуть залучені "всі сторони" війни в Україні

Пекін зробив відповідну заяву на тлі перемовин США із росіянами, до яких не залучені ні Україна, ні західноєвропейська спільнота.

Китай очікує, що "всі сторони" війни в Україні сидітимуть за столом переговорів. Відповідна заява речника міністра закордонних справ пролунала на тлі переговорів американської і російської делегацій у Саудівській Аравії, пише CNN.

Раніше Китай просував спільний з Бразилією "мирний план", напрацьований без участі України. План містив положення, які Київ категорично відкинув, зокрема фактичне припинення вогню без умови відведення російських військ, як і скасування "односторонніх" санкцій.

"Китай вітає всі зусилля досягнути миру, зокрема консенсус на переговорах, досягнутий між США і Росією. Водночас, Китай очікує, що всі сторони будуть залучені, а стейкхолдери братимуть участь у перемовному процесі своєчасно", – сказали в МЗС Китаю.