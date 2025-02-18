«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
ГоловнаСвіт

З дна Гданської затоки "виловили" кокаїну на майже $15 млн

Затримали 7 підозрюваних.

З дна Гданської затоки "виловили" кокаїну на майже $15 млн
З дна Гданської затоки "виловили" кокаїн
Фото: Морський прикордонний загін / Прикордонна служба Польщі

У Польщі на дні Гданської затоки прикордонники знайшли мішки з кокаїном. Знахідку оцінюють приблизно у 60 млн злотих (14,7 млн доларів). Затримали 7 підозрюваних.

Про це пише RMF24.

Прикордонники регулярно перевіряють води Гданської затоки і саме вони помітили незвичне плавання цивільних суден, що викликало підозри. 

Деталі цієї операції розголошувати не хочуть. Відомо лише те, що водолази дістали з дна затоки мішки із наркотиками. Також відомо, що на суші одночасно  затримали кількох фігурантів цієї справи віком від 36 до 50 років. Підозрювані – шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони – жителі Поморського воєводства.

Слідчі встановили, що зловмисники переправили близько 100 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки, а потім хотіли продати наркотики в Польщі.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.Чотирьох ключових учасників помістили під варту на три місяці.

  • Восени минулого року українські правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies