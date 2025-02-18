З дна Гданської затоки "виловили" кокаїну на майже $15 млн

У Польщі на дні Гданської затоки прикордонники знайшли мішки з кокаїном. Знахідку оцінюють приблизно у 60 млн злотих (14,7 млн доларів). Затримали 7 підозрюваних.

Про це пише RMF24.

Прикордонники регулярно перевіряють води Гданської затоки і саме вони помітили незвичне плавання цивільних суден, що викликало підозри.

Деталі цієї операції розголошувати не хочуть. Відомо лише те, що водолази дістали з дна затоки мішки із наркотиками. Також відомо, що на суші одночасно затримали кількох фігурантів цієї справи віком від 36 до 50 років. Підозрювані – шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони – жителі Поморського воєводства.

Слідчі встановили, що зловмисники переправили близько 100 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки, а потім хотіли продати наркотики в Польщі.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.Чотирьох ключових учасників помістили під варту на три місяці.