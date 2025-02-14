Країни Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією

"Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру".

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти увійні з Росією і забезпечити справедливий та тривалий мир.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Північної Європи та Балтії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами і всіма нашими союзниками по НАТО і партнерами з ЄС над тим, як досягти миру за допомогою сили. Ми повністю віддані суверенітету і територіальній цілісності України. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки", – йдеться у документі

Автори заяви нагадали, що їхні країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення і додали, що будуть й надалі посилювати підтримку.

"Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", – заявили лідери країн Північної Європи та Балтії. Перед цим подібну заяву також зробили міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та верховний представник ЄС (формат "Веймар+").

"Ми інвестуємо значні кошти у власну оборону. Ми сповнені рішучості і надалі зміцнювати нашу колективну безпеку і оборону, а також нести відповідальність за мир і безпеку в Європі", – йдеться в заяві.