Суддя США наказав адміністрації Трампа тимчасово відновити фінансування іноземної допомоги

Рішення суду є другою серйозною невдачею для адміністрації Трампа в “демонтажі” Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке працювало 60 років.

Федеральний суддя наказав адміністрації США Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке призвело до припинення допомоги та розвитку США в усьому світі, повідомляють Euronews.

Раптове припинення фінансування значно зашкодило роботі некомерційних та інших організацій, які допомагають надавати важливу допомогу Штатів на міжнародному рівні, заявив окружний суддя США Амір Алі, видаючи тимчасовий наказ у четвер. Співробітники USAID і гуманітарні групи кажуть, що через заморожування майже всі з тисяч фінансованих США програм допомоги та розвитку припинили роботу.

Рішення суду є другою серйозною невдачею для адміністрації Трампа в “демонтажі” Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке працювало 60 років.

Президент США Дональд Трамп і його соратник-мільярдер Ілон Маск, який керує Департаментом ефективності уряду (DOGE), кажуть, що агентство не відповідає їхнім планам.

Рішення окружного суду США у Вашингтоні є першим, що спрямоване проти раптового та абсолютного припинення виділення коштів USAID на програми за кордоном. Підрядники, фермери та постачальники у Штатах та в усьому світі залишилися без сотень мільйонів доларів оплати за вже виконану роботу, що призвело до вимушених масштабних звільнень та відпусток.

Аргуменити судді

Рішенню Алі передував судовий позов, поданий двома організаціями ‒ Коаліцією з захисту вакцин від СНІДу та Глобальною радою охорони здоров’я, що представляють організації охорони здоров’я, які отримують кошти США для роботи за кордоном.

Суддя зазначив, що адміністрація Трампа стверджувала, що їй довелося припинити фінансування тисяч програм допомоги USAID за кордоном, щоб провести “ретельний аналіз” кожної окремо та вирішити, чи слід її скасувати.

За його словами, офіційні особи адміністрації “не запропонували жодних пояснень, чому загальне призупинення всієї виділеної Конгресом іноземної допомоги, що викликало хвилю потрясіння та “перевернуло” інтереси тисяч угод з підприємствами, некомерційними організаціями та організаціями у всій країні, було раціональним попередником перегляду програм”.

Алі зазначає, що юристи адміністрації не змогли довести, що у них є “раціональна причина ігнорувати незліченну кількість малих і великих підприємств, яким доведеться закрити програми або взагалі закрити свій бізнес”.

Постанова також забороняє держсекретарю США Марко Рубіо та іншим офіційним особам Трампа виконувати накази про припинення роботи, які адміністрація Трампа та Маск надіслали компаніям і організаціям, які виконують накази про надання іноземної допомоги. Розпорядження про фінансування поширюється на контракти, які діяли до того, як Трамп видав свій виконавчий указ від 20 січня про заморожування іноземної допомоги.

Справа працівників USAID

Раніше в четвер суддя по окремій справі щодо зупинки програм USAID та допомоги США за кордоном заявив, що його наказ, який зупиняє плани адміністрації Трампа щодо усунення від роботи майже всіх співробітників агентства у всьому світу, залишиться в силі щонайменше ще тиждень.

Тисячі співробітників USAID та гуманітарних організацій ризикують втратити роботу, оскільки DOGE під керівництвом Маска продовжує ініціативу зі скороченням персоналу, називаючи їх “непотрібними витратами”.