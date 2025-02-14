Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію, ОАЕ та Туреччину, але не говоритиме з росіянами

Президент Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Мюнхені.

"Я з першою леді маю запланований візит до Об’єднаних Еміратів, тому що там ми маємо велику гуманітарну програму та питання обміну полоненими. Потім я відвідаю Саудівську Аравію для обговорення кількох питань з його королівською величністю", - сказав президент.

Він також розповів, що після цих поїздок він відвідає Туреччину, де проведе переговори з президентом Реджпом Таїпом Ердоганом.

При цьому Зеленський зазначив, що в нього не буде жодних переговорів з росіянами.

"Я не буду зустрічатися з росіянами", - сказав він.